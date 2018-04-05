Госдума приняла в первом чтении законопроект о блокировке сайтов, порочащих честь и достоинство

Инициативу поддержал 341 парламентарий. Еще двое воздержались. Голосовавших против не оказалось.

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, позволяющий судебным приставам ограничивать доступ к сайтам за отказ удалять сведения, порочащие честь и достоинство гражданина или деловую репутацию юридического лица.

Документ , вносящий изменения в федеральные законы «Об информации» и «Об исполнительном производстве», был разработан и представлен 2 апреля группой депутатов от фракции «Единая Россия» во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

До принятия законопроекта суд или судебные приставы в России имели право только штрафовать, но не блокировать сайты за отказ удалить информацию, признанную порочащей честь и достоинство.

Согласно принятым поправкам, приставы будут направлять в Роскомнадзор сведения о блокировке сайтов в течение одного дня с момента принятия соответствующих судебных решений.