Госдума одобрила новую меру пресечения. Обвиняемым будут запрещать водить автомобиль или выходить из дома по ночам

Нижняя палата российского парламента приняла в третьем, заключительном чтении законопроект о введении новой меры пресечения — запрета на определенные действия.

Уголовно-процессуальный кодекс дополняется статьей 105.1 «Запрет определенных действий». Подозреваемому или обвиняемому, по решению суда, может быть запрещено:

выходить в определенные периоды времени за пределы жилого помещения, в котором он проживает;

находиться в определенных местах, а также ближе установленного расстояния до определенных объектов, посещать определенные мероприятия и участвовать в них;

общаться с определенными лицами;

отправлять и получать почтово-телеграфные отправления; использовать средства связи и интернет;

управлять автомобилем или иным транспортным средством, если совершенное преступление связано с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Суд может применять как отдельные запреты из этого списка, так и все сразу. Также запрет определенных действий сможет применяться вместе с другими мерами пресечения — домашним арестом или залогом.

В случае нарушения запретов подозреваемому или обвиняемому мера пресечения может быть заменена на более строгую.