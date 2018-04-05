Госдума одобрила новую меру пресечения. Обвиняемым будут запрещать водить автомобиль или выходить из дома по ночам
Нижняя палата российского парламента приняла в третьем, заключительном чтении законопроект о введении новой меры пресечения — запрета на определенные действия.
Уголовно-процессуальный кодекс дополняется статьей 105.1 «Запрет определенных действий». Подозреваемому или обвиняемому, по решению суда, может быть запрещено:
- выходить в определенные периоды времени за пределы жилого помещения, в котором он проживает;
- находиться в определенных местах, а также ближе установленного расстояния до определенных объектов, посещать определенные мероприятия и участвовать в них;
- общаться с определенными лицами;
- отправлять и получать почтово-телеграфные отправления; использовать средства связи и интернет;
- управлять автомобилем или иным транспортным средством, если совершенное преступление связано с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
Суд может применять как отдельные запреты из этого списка, так и все сразу. Также запрет определенных действий сможет применяться вместе с другими мерами пресечения — домашним арестом или залогом.
В случае нарушения запретов подозреваемому или обвиняемому мера пресечения может быть заменена на более строгую.
Законопроект о новой мере пресечения был внесен группой депутатов от «Единой России» в октябре 2015 года. В пояснительной записке говорилось, что введение запрета на определенные действия обусловлено «необходимостью обеспечения прав личности, исполнения общепризнанных международных норм права, повышения эффективности уголовного преследования, экономии средств федерального бюджета и сокращения репутационных потерь, связанных с удовлетворением ЕСПЧ жалоб российских граждан».