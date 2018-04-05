Депутаты Госдумы от Кузбасса попросили поддержать выдвижение Тулеева спикером кемеровского парламента

Восемь депутатов Госдумы от Кемеровской области попросили временно исполняющего обязанности губернатора Сергея Цивилева поддержать выдвижение бывшего главы области Амана Тулеева спикером кемеровского парламента.

Письмо к Цивилеву выложил в фейсбуке депутат Госдумы Антон Горелкин, в прошлом руководивший управлением по работе со СМИ в администрации Кемеровской области. «Имя Амана Тулеева у всех в России ассоциируется с сильным и справедливым лидером, стабильным Кузбассом, защитой интересов населения шахтерского края», — сказано в письме. Под обращением стоят подписи восьми депутатов, включая самого Горелкина.

По словам депутата, такие же письма были направлены в Общественную палату, депутатам кемеровского парламента и его нынешнему спикеру Алексею Синицыну, которого Горелкин называет самым перспективным кузбасским политиком.