Депутаты Госдумы от Кузбасса попросили поддержать выдвижение Тулеева спикером кемеровского парламента

Антон Горелкин
20:21, 5 апреля 2018
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Восемь депутатов Госдумы от Кемеровской области попросили временно исполняющего обязанности губернатора Сергея Цивилева поддержать выдвижение бывшего главы области Амана Тулеева спикером кемеровского парламента.

Письмо к Цивилеву выложил в фейсбуке депутат Госдумы Антон Горелкин, в прошлом руководивший управлением по работе со СМИ в администрации Кемеровской области. «Имя Амана Тулеева у всех в России ассоциируется с сильным и справедливым лидером, стабильным Кузбассом, защитой интересов населения шахтерского края», — сказано в письме. Под обращением стоят подписи восьми депутатов, включая самого Горелкина.

По словам депутата, такие же письма были направлены в Общественную палату, депутатам кемеровского парламента и его нынешнему спикеру Алексею Синицыну, которого Горелкин называет самым перспективным кузбасским политиком.

«Аман Гумирович не мыслит себя на пенсии. Он активный человек и готов работать хоть до 100 лет. Для него работа — смысл жизни, и это правильно. <…> Мы все воспитаны Тулеевым, он нас вырастил», — написал Горелкин.

Антон Горелкин
Аман Тулеев подал в отставку 1 апреля, вскоре после пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», где погибли 64 человека.
Через два дня после отставки Тулеев стал депутатом совета народных депутатов Кемеровской области. По неподтвержденным данным, бывший губернатор станет спикером облсовета после того, как на следующей неделе Алексей Синицын сложит с себя полномочия.
Тулеев возглавлял Кемеровскую область с 1997 года. Несмотря на отставку, он охранил за собой звание «почетного губернатора», которое позволяет ему получать ежемесячные выплаты и пользоваться областной резиденцией.

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