Бывший глава службы безопасности Бориса Березовского рассказал о подготовке компромата на Вячеслава Володина
Бывший глава службы безопасности бизнесмена Бориса Березовского Сергей Соколов, задержанный в январе по делу об инсценировке теракта, написал в СИЗО письмо, в котором рассказал о сборе и фальсификации компромата на чиновников и бизнесменов.
С содержанием письма Соколова удалось ознакомиться РБК, адвокат бывшего главы службы безопасности Березовского подтвердил подлинность документа.
Соколов написал, что вместе с сотрудниками основанной им компании «Аналитика и безопасность» получал заказы от различных людей на сбор компромата в отношении определенных лиц.
В ряде случаев, сообщил он, речь шла о том, чтобы по согласованию с заказчиками сфабриковать компрометирующие материалы. В частности, по его словам, был сфабрикован компромат на Вячеслава Володина, занимавшего в тот момент пост первого замглавы администрации президента.
С просьбой дискредитировать Володина, по словам Соколова, обратился некий высокопоставленный чиновник, чей знакомый хотел занять должность первого замглавы администрации президента.
«Взяв за основу предоставленную мне информацию, я сфабриковал электронную переписку между приближенным к Володину заместителем руководителя одного из управлений администрации президента Тимуром Прокопенко и одиозным украинским политологом [имя политолога в письме не раскрывается], которая указывала на связь Володина с сотрудниками ЦРУ через этого политолога», — цитирует РБК письмо Соколова.
Чтобы придать переписке правдоподобность, ее планировалось представить «как информацию, выкупленную у членов одной известной хакерской группы». Как предполагает РБК, речь идет о группировке «Шалтай-Болтай». Подготовленная переписка так и не была опубликована, сообщил Соколов, объяснив это тем, что у него «испортились отношения с ее заказчиком».
В других случаях, о которых Соколов рассказал в письме, сфабрикованный компромат был использован. Речь идет о руководителях «Тольяттиазота» Вячеславе Суслове и Николае Неплюеве, заместителе директора ФСИН Владиславе Цатурове (освобожден от должности в 2015 году), а также руководителе одного из департаментов Минфина Александре Ахполове и бывшем советнике министра финансов Отаре Маргании.
Руководитель юридической практики компании BMS Law Firm Тимур Хутов считает, что письмо Соколова «похоже на сделку со следствием, по условиям которой он должен сообщить известные ему сведения по делу». За передачу этих сведений он может рассчитывать на снисхождение при обвинении, уверен Хутов.