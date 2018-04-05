Бывший глава службы безопасности Бориса Березовского рассказал о подготовке компромата на Вячеслава Володина

Бывший глава службы безопасности бизнесмена Бориса Березовского Сергей Соколов, задержанный в январе по делу об инсценировке теракта, написал в СИЗО письмо, в котором рассказал о сборе и фальсификации компромата на чиновников и бизнесменов.

С содержанием письма Соколова удалось ознакомиться РБК, адвокат бывшего главы службы безопасности Березовского подтвердил подлинность документа.

Соколов написал, что вместе с сотрудниками основанной им компании «Аналитика и безопасность» получал заказы от различных людей на сбор компромата в отношении определенных лиц.

В ряде случаев, сообщил он, речь шла о том, чтобы по согласованию с заказчиками сфабриковать компрометирующие материалы. В частности, по его словам, был сфабрикован компромат на Вячеслава Володина, занимавшего в тот момент пост первого замглавы администрации президента.

С просьбой дискредитировать Володина, по словам Соколова, обратился некий высокопоставленный чиновник, чей знакомый хотел занять должность первого замглавы администрации президента.

«Взяв за основу предоставленную мне информацию, я сфабриковал электронную переписку между приближенным к Володину заместителем руководителя одного из управлений администрации президента Тимуром Прокопенко и одиозным украинским политологом [имя политолога в письме не раскрывается], которая указывала на связь Володина с сотрудниками ЦРУ через этого политолога», — цитирует РБК письмо Соколова.

Чтобы придать переписке правдоподобность, ее планировалось представить «как информацию, выкупленную у членов одной известной хакерской группы». Как предполагает РБК, речь идет о группировке « ». Подготовленная переписка так и не была опубликована, сообщил Соколов, объяснив это тем, что у него «испортились отношения с ее заказчиком».

В других случаях, о которых Соколов рассказал в письме, сфабрикованный компромат был использован. Речь идет о руководителях «Тольяттиазота» Вячеславе Суслове и Николае Неплюеве, заместителе директора ФСИН Владиславе Цатурове (освобожден от должности в 2015 году), а также руководителе одного из департаментов Минфина Александре Ахполове и бывшем советнике министра финансов Отаре Маргании.