В Черногории задержан бывший топ-менеджер Российской федерации баскетбола

Правоохранительные органы Черногории задержали бывшего исполнительного директора Российской федерации баскетбола (РФБ) Дмитрия Домани, объявленного РФ в международный розыск.

Домани был задержан 31 марта в городе Херцег-Нови, сообщило РИА Новости 4 апреля ссылкой на управление полиции Черногории. Начата процедура экстрадиции Домани в Россию.

«Компетентные органы Черногории и России будут контактировать на предмет выдачи данного лица», — говорится в сообщении черногорской полиции.

Дмитрий Домани, пишет «Коммерсант», является фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, которое было возбуждено в конце 2015 года по заявлению руководства РФБ.

По версии следствия, фигуранты дела списывали средства под проведение фиктивных банкетов, оказание мнимых юридических и медицинских услуг и рекламные ролики. В РФБ при обращении в правоохранительные органы ущерб оценили в 127 миллионов рублей. В уголовном деле фигурировал ущерб в 44 миллиона рублей.

Домани обвинения в мошенничестве были предъявлены заочно, также заочно он был арестован, а затем объявлен в международный розыск.