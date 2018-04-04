Сотовые операторы начали проверку «серых» SIM-карт

РБК
06:28, 4 апреля 2018
Надежный источник

Российские операторы сотовой связи начали проверку «серых» SIM-карт, в рамках подготовки к вступлению в силу новых требований, запрещающих оказывать услуги абонентам, чья личность не подтверждена.

Как рассказали РБК в «Вымпелкоме» (работает под брендом «Билайн»), компания начала заранее проверять абонентскую базу, чтобы дать клиентам достаточно времени на подтверждение своей личности и не допустить отключения.

«По тем договорам, в отношении которых у нас есть подозрения, что данные могут быть ошибочными, мы начинаем обзванивать абонентов с предложением прийти в офис и внести корректные паспортные данные», — сообщила пресс-секретарь «Вымпелкома» Анна Айбашева.

В МТС также сообщили, что принимают меры, чтобы соответствовать новым правилам. «Это потребует доработки уже существующего биллинга, что будет связано с определенными затратами, однако не повлечет создание новой базы данных», — заявил пресс-секретарь компании Алексей Меркутов.

В «Мегафоне», в свою очередь, рассказали, что ведут борьбу с незаконным распространением SIM-карт. В частности, заявила представитель «Мегафона» Юлия Дорохина, компания «жестко штрафует» контрагентов в случае раздачи комплектов с рук без заключения договора. Оказание услуг по таким контрактам приостанавливается, добавила она.

Один из участников рынка в разговоре с РБК отметил, что примерно 80% абонентской базы — это стабильные абоненты, которые оформляли сим-карты по паспорту и пользуются ими уже несколько лет. «Остальные 20% — это как раз серые абоненты, которые покупают по несколько сим-карт в месяц, используют их для одного-двух звонков. Именно такие абоненты могут вести незаконную деятельность и подпадают под действие этого закона», — сказал собеседник РБК.

РБК
Поправки, запрещающие оказывать услуги связи абонентам, не предоставившим достоверные паспортные данные при покупке SIM-карты, были приняты в июле 2017 года. Они вступят в силу с 1 июня 2018 года. Новые правила распространяются как на первичные подключения, так и на ранее заключенные контракты.
Сотовые операторы должны будут проверять достоверность данных, предоставленных при покупке SIM-карт. В случае, если у оператора возникнут сомнения в достоверности информации, он попросит абонента уточнить данные. Если этого не произойдет, оператор будет обязан отключить абонента.
С 2014 года в России действует запрет на продажу SIM-карт без предъявления паспорта. Однако, как указывалось при принятии законопроекта об отключении абонентов, не предоставивших достоверную информацию о себе, на практике этот запрет не действовал.
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