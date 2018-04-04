Сотовые операторы начали проверку «серых» SIM-карт

Российские операторы сотовой связи начали проверку «серых» SIM-карт, в рамках подготовки к вступлению в силу новых требований, запрещающих оказывать услуги абонентам, чья личность не подтверждена.

Как рассказали РБК в «Вымпелкоме» (работает под брендом «Билайн»), компания начала заранее проверять абонентскую базу, чтобы дать клиентам достаточно времени на подтверждение своей личности и не допустить отключения.

«По тем договорам, в отношении которых у нас есть подозрения, что данные могут быть ошибочными, мы начинаем обзванивать абонентов с предложением прийти в офис и внести корректные паспортные данные», — сообщила пресс-секретарь «Вымпелкома» Анна Айбашева.

В МТС также сообщили, что принимают меры, чтобы соответствовать новым правилам. «Это потребует доработки уже существующего биллинга, что будет связано с определенными затратами, однако не повлечет создание новой базы данных», — заявил пресс-секретарь компании Алексей Меркутов.

В «Мегафоне», в свою очередь, рассказали, что ведут борьбу с незаконным распространением SIM-карт. В частности, заявила представитель «Мегафона» Юлия Дорохина, компания «жестко штрафует» контрагентов в случае раздачи комплектов с рук без заключения договора. Оказание услуг по таким контрактам приостанавливается, добавила она.