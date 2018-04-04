AP: полиция считает бытовой конфликт основной версией стрельбы в штаб-квартире YouTube

Associated Press
05:31, 4 апреля 2018
Требует подтверждения

Полиция рассматривает бытовой конфликт в качестве основной версии стрельбы в штаб-квартире YouTube. Об этом сообщили Associated Press источники в правоохранительных органах Калифорнии.

Собеседники агентства, пожелавшие сохранить анонимность, так как не уполномочены давать комментарии прессе, также рассказали, что стрелявшая опознана как Насим Агдам. Другие подробности они пока раскрывать не стали.

О том, что следствие считает основой версией произошедшего бытовой конфликт, заявили и источники телеканала ABC в правоохранительных органах.

В свою очередь CBS SF сообщает, что, придя в штаб-квартиру YouTube, Агдам попросила позвать ей одного из сотрудников, назвав его имя, а когда он пришел, выстрелила в него. По предварительным данным, этот человек — бывший возлюбленный Агдам.

3 апреля в штаб-квартире YouTube в Сан-Бруно произошла стрельба. Три человека — мужчина и две женщины — получили ранения разной степени тяжести. Стрелявшая покончила с собой.
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