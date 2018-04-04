Бывший вице-президент «ВКонтакте» Илья Перекопский устроился в Telegram
Бывший вице-президент «ВКонтакте» Илья Перекопский перешел на работу в Telegram. К работе в компании он приступил с начала 2018 года, пишет РБК.
В Telegram Перекопский будет работать над развитием бизнеса, сообщает TJournal.
Опубликовано Ilya Perekopsky 3 апреля 2018 г.
Илья Перекопский был вице-президентом «ВКонтакте» с 2006 года. В январе 2014 года он уволился и вскоре стал консультантом фонда UCP, акционера «ВКонтакте», с которым у основателя соцсети Павла Дурова был конфликт.
Перекопский обвинял Дурова в развале компании, а также требовал от компании выплатить ему компенсацию. Дуров, покинувший «ВКонтакте» в апреле 2014 года, обвинил Перекопского и фонд UCP в попытке отнять у него Telegram. Впоследствии стороны отказались от взаимных претензий.
Илья Перекопский стал одним из основателей агрегатора небанковских кредитных организаций Blackmoon Financial Group, который в 2017 году запустил свою блокчейн-платформу и провел ICO.
Telegram планирует запустить собственную платежную блокчейн-платформу TON с криптовалютой Gram. Компания провела два этапа ICO и собрала 1,7 миллиарда долларов.
Мессенджеру Telegram угрожает блокировка в России из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей.