Бахрейн оценил запасы открытого в стране месторождения нефти в 80 миллиардов баррелей. Это сравнимо с доказанными запасами России

Объем запасов недавно открытого в Бахрейне месторождения нефти оценивается примерно в 80 миллиардов баррелей. Это сравнимо с доказанными запасами нефти в России.

Министр нефти Бахрейна Мохамед бин Халифа аль-Халифа заявил, что в районе месторождения также открыты запасы газа; их объем оценивается в 280-570 миллиардов кубических метров.

По словам министра, объем запасов нефти и газа в месторождении подтвердили оценщики нефтяной корпорации Haliburton и консалтинговой компании DeGolyer and MacNaughton, которая специализируется на нефтегазовой сфере.