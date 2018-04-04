Бахрейн оценил запасы открытого в стране месторождения нефти в 80 миллиардов баррелей. Это сравнимо с доказанными запасами России

Reuters
17:32, 4 апреля 2018
Надежный источник

Объем запасов недавно открытого в Бахрейне месторождения нефти оценивается примерно в 80 миллиардов баррелей. Это сравнимо с доказанными запасами нефти в России.

Министр нефти Бахрейна Мохамед бин Халифа аль-Халифа заявил, что в районе месторождения также открыты запасы газа; их объем оценивается в 280-570 миллиардов кубических метров.

По словам министра, объем запасов нефти и газа в месторождении подтвердили оценщики нефтяной корпорации Haliburton и консалтинговой компании DeGolyer and MacNaughton, которая специализируется на нефтегазовой сфере.

Власти Бахрейна 1 апреля заявили об обнаружении в стране крупнейшего месторождения нефти. Оно находится у западного побережья королевства. 
До последнего времени нефтяные запасы Бахрейна оценивались в 125 миллионов баррелей, что примерно соответствует уровню Кубы и Польши.
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