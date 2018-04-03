В штаб-квартире YouTube произошла стрельба

В штаб-квартире YouTube в калифорнийском городе Сан-Бруно произошла стрельба, сообщает местная полиция. Погиб по меньшей мере один человек, сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Пострадали не менее семи человек. Четыре или пять из них были доставлены в больницу Стэнфордского университета. Еще троих (по другим данным, пятерых) раненых госпитализировали в больницу Сан-Франциско.

Стрелком оказалась женщина, она погибла, передает NBC со ссылкой на источники в полиции. Правоохранительные органы рассматривают ее действия как акт домашнего или рабочего насилия, а не теракт, пишет Los Angeles Times

По предварительным данным, стрельба произошла около 13 часов по местному времени (около 23 часов по Москве) в открытом кафе возле здания штаб-квартиры YouTube. На место происшествия приехали машины скорой, полиции и пожарной службы. Сотрудников YouTube эвакуировали.

People leaving @YouTube HQ in San Bruno being patted down by authorities. WATCH LIVE: https://t.co/htXgPLFSii pic.twitter.com/JwX1gLkEVJ — KTVU (@KTVU) April 3, 2018

Сотрудник YouTube Вадим Лаврусик заявил в твиттере, что слышал выстрелы и видел бегущих людей. Сам он вместе с коллегами забаррикадировался в одном из помещений. Позже Лаврусик написал, что был эвакуирован. В штаб-квартире YouTube в Сан-Бруно работают около 1700 человек.

Active shooter at YouTube HQ. Heard shots and saw people running while at my desk. Now barricaded inside a room with coworkers. — Vadim Lavrusik (@Lavrusik) April 3, 2018

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