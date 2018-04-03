Росгвардия проверит пять тысяч ЧОПов

Росгвардия планирует проверить все частные охранные предприятия (ЧОП), которые работают на объектах массового скопления людей в России. Об этом РБК сообщил начальник главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Леонид Веденов.

По его словам, после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» Росгвардия предписала проверить все места массового скопления людей, которые находятся под охраной ЧОПов, и проанализировать деятельность самих охранных предприятий. При этом Росгвардия не планирует проводить переаттестацию ЧОПов, отметил Веденов.

По данным Росгвардии, в России существует более 26 тысяч объектов массового скопления людей, где одновременно присутствуют 50 человек и больше; это школы, торговые центры, спортивные объекты. Их охраняют более пяти тысяч ЧОПов.