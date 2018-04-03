Росгвардия проверит пять тысяч ЧОПов

РБК
14:26, 3 апреля 2018
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Росгвардия планирует проверить все частные охранные предприятия (ЧОП), которые работают на объектах массового скопления людей в России. Об этом РБК сообщил начальник главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Леонид Веденов.

По его словам, после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» Росгвардия предписала проверить все места массового скопления людей, которые находятся под охраной ЧОПов, и проанализировать деятельность самих охранных предприятий. При этом Росгвардия не планирует проводить переаттестацию ЧОПов, отметил Веденов.

По данным Росгвардии, в России существует более 26 тысяч объектов массового скопления людей, где одновременно присутствуют 50 человек и больше; это школы, торговые центры, спортивные объекты. Их охраняют более пяти тысяч ЧОПов.

Росгвардия заявила, что обнаружила «грубейшие нарушения» в работе охранявшего ТЦ «Зимняя вишня» кемеровского ЧОПа «Центр защиты». В частности, организация обязалась проводить профилактику угрозы пожаров в ТЦ и 50-метровой зоне вокруг него, хотя ЧОПы такие услуги не оказывают.
Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта, в результате погибли 64 человека, среди них более 40 детей. Через несколько дней после пожара ЧОП «Центр защиты» самоликвидировался.
Росгвардия с 28 марта начала проверки частных охранных предприятий во всех торговых центрах России.
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