Петербургский депутат накануне годовщины теракта в метро пришел в гости к пострадавшей. Он поздравил ее и назвал именинницей

В Санкт-Петербурге глава совета муниципального округа «Балканский» Савелий Лебедев накануне годовщины теракта в метро пришел с поздравлениями к одной из пострадавших. Видео с фрагментом встречи 3 апреля опубликовал петербургский канал «78».

Вручая цветы и пакет с подарком, Лебедев назвал женщину именинницей. «Ну, не именинница… Событие было, конечно, печальное», — отметила она. «Я не могу остаться в стороне, у меня тоже бабушка с дедушкой были в концлагере каком-то», — ответил Лебедев.

Позже депутат пояснил изданию «Комсомольская правда», почему назвал женщину (ее имени он не смог вспомнить) именинницей. «Мы приезжали к ней 2 апреля. Это жительница, которая выжила после теракта. Она была в том вагоне… Но она у нас и в блокадном обществе, и вчера у нее были именины», — сказал Лебедев.

Депутат заявил, что 2 апреля женщина сама позвала его в гости на именины. «А тут как раз годовщина совпала всех этих трагических событий. Я приехал, поздравил — и вот такой результат в интернете», — заявил депутат. По его словам, встреча была посвящена не годовщине теракта в метро, а проблемам блокадников.