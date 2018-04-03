Возле приемной ФСБ задержали участников акции против блокировки Telegram. Они вслух читали отрывки из своих переписок

Анатолий Капустин
16:59, 3 апреля 2018
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В Москве у приемной ФСБ на Кузнецком мосту задержали участников акции против блокировки Telegram. Об этом в твиттере сообщил один из организаторов акции Анатолий Капустин.

По словам Капустина, задержаны восемь человек, включая его самого; их отвезли в отдели полиции «Мещанский». По данным «ОВД-Инфо», один из задержанных — лидер движения SERB Игорь Бекетов (известен как Гоша Тарасевич). Он провоцировал участников акции на агрессию, заявил изданию один из задержанных Орест Черчесов.

Роскомнадзор потребовал от Telegram до 4 апреля передать ФСБ ключи дешифровки сообщений пользователей, чтобы избежать блокировки. Мессенджер ответил, что у него нет технической возможности это сделать.
В знак протеста против возможной блокировки Telegram москвич Анатолий Капустин предложил собраться 3 апреля у приемной ФСБ и прочесть вслух отрывки из личных переписок.
Капустин ранее заявил, что перед акцией ему позвонил человек, представившийся сотрудником уголовного розыска, и предложил встретиться. Собеседник хотел назначить встречу по месту прописки Капустина, но тот сказал, что больше там не живет.
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