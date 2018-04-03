Возле приемной ФСБ задержали участников акции против блокировки Telegram. Они вслух читали отрывки из своих переписок

В Москве у приемной ФСБ на Кузнецком мосту задержали участников акции против блокировки Telegram. Об этом в твиттере сообщил один из организаторов акции Анатолий Капустин.

По словам Капустина, задержаны восемь человек, включая его самого; их отвезли в отдели полиции «Мещанский». По данным «ОВД-Инфо», один из задержанных — лидер движения SERB Игорь Бекетов (известен как Гоша Тарасевич). Он провоцировал участников акции на агрессию, заявил изданию один из задержанных Орест Черчесов.