Нижегородская колония подала в суд на издание «Собеседник» и Марию Алехину из-за статьи про условия труда заключенных

Нижегородская исправительная колония № 2 подала иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к участнице Pussy Riot Марии Алехиной и изданию «Собеседник». Копия иска есть в редакции «Медиазоны».

Иск подан из-за статьи «Кто зарабатывает на бесплатном труде зеков и мучениях врачей „скорой“», опубликованной на сайте «Собеседника» в августе 2017 года. В ней говорится, что компания «Авангард-спецодежда» покупает пошитые заключенными нижегородской колонии медицинские халаты и продает их в медучреждения с большой наценкой. Алехина в статье рассказывает про условия труда заключенных колонии; по ее словам, рабочий день там длится по 8-12 часов, а зарплаты составляют 200-300 рублей.

В исковом заявлении говорится, что Алехина и «Собеседник» подрывают авторитет колонии, распространяя про учреждение недостоверную информацию. В частности, истец посчитал ложным рассказ Алехиной об условиях труда заключенных, пишет «Медиазона».

Колония потребовала признать опубликованную информацию не соответствующей действительности и обязать Алехину и «Собеседник» распространить опровержение.

Автор материала в «Собеседнике» Сергей Ежов заявил «Эху Москвы», что издание располагает документами, подтверждающими изложенные в статье сведения о закупках медицинских халатов.