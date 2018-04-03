Нижегородская колония подала в суд на издание «Собеседник» и Марию Алехину из-за статьи про условия труда заключенных

Медиазона
18:06, 3 апреля 2018
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Нижегородская исправительная колония № 2 подала иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к участнице Pussy Riot Марии Алехиной и изданию «Собеседник». Копия иска есть в редакции «Медиазоны».

Иск подан из-за статьи «Кто зарабатывает на бесплатном труде зеков и мучениях врачей „скорой“», опубликованной на сайте «Собеседника» в августе 2017 года. В ней говорится, что компания «Авангард-спецодежда» покупает пошитые заключенными нижегородской колонии медицинские халаты и продает их в медучреждения с большой наценкой. Алехина в статье рассказывает про условия труда заключенных колонии; по ее словам, рабочий день там длится по 8-12 часов, а зарплаты составляют 200-300 рублей.

В исковом заявлении говорится, что Алехина и «Собеседник» подрывают авторитет колонии, распространяя про учреждение недостоверную информацию. В частности, истец посчитал ложным рассказ Алехиной об условиях труда заключенных, пишет «Медиазона».

Колония потребовала признать опубликованную информацию не соответствующей действительности и обязать Алехину и «Собеседник» распространить опровержение.

Автор материала в «Собеседнике» Сергей Ежов заявил «Эху Москвы», что издание располагает документами, подтверждающими изложенные в статье сведения о закупках медицинских халатов.

Мария Алехина находилась в нижегородской колонии № 2 с августа по декабрь 2013 года по приговору суда, признавшего ее и двух других участниц панк-группы Pussy Riot Надежду Толоконникову и Екатерину Самуцевич виновными в хулиганстве за акцию «Панк-молебен „Богородица, Путина прогони!“» в храме Христа Спасителя.
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