На МКС отправили аппарат для сбора космического мусора с помощью сети и гарпуна

SpaceX
21:02, 2 апреля 2018
Надежный источник

Компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon, который доставит на Международную космическую станцию (МКС) прототип аппарата RemoveDEBRIS для сбора космического мусора.

RemoveDEBRIS планируется испытать в конце мая 2018 года. 100-килограммовый аппарат оборудован гарпуном и сетью. Несколько экспериментальных объектов космического мусора будут выпущены в космос, после чего аппарат должен будет поймать их.

Когда испытания RemoveDEBRIS завершатся, аппарат сгорит в атмосфере, пишет BBC News со ссылкой на его разработчиков из космического центра университета Суррея в Великобритании.

Космический мусор — это неиспользуемые объекты на орбите Земли от таких крупных, как отработанные верхние ступени и разгонные блоки ракет-носителей, до таких мелких, как болты и гайки.
По данным Европейского комического агентства, на орбите находятся более 750 тысяч объектов космического мусора размером более одного сантиметра в диаметре. Они представляют собой угрозу, поскольку могут нанести повреждения спутникам и другим орбитальным аппаратам.
В начале 2017 года Японское агентство аэрокосмических исследований пыталось провести эксперимент по уборке космического мусора с помощью орбитального аппарата Kounotori 6, оборудованного металлическим тросом. По задумке разработчиков, он должен был замедлить объекты космического мусора, чтобы они сошли с орбиты и сгорели в атмосфере. Эксперимент не удался, поскольку ученые не смогли развернуть трос в космосе.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы

партнерский материал

Как работать с новыми кассами и не сойти с ума? Объясняем вместе с «Билайн»

2 минуты
партнерский материал

Почему мы ненавидим доставку и как это исправить Объясняем вместе с Gett Delivery

3 минуты