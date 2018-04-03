На МКС отправили аппарат для сбора космического мусора с помощью сети и гарпуна

Компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon, который доставит на Международную космическую станцию (МКС) прототип аппарата RemoveDEBRIS для сбора космического мусора.

RemoveDEBRIS планируется испытать в конце мая 2018 года. 100-килограммовый аппарат оборудован гарпуном и сетью. Несколько экспериментальных объектов космического мусора будут выпущены в космос, после чего аппарат должен будет поймать их.

SpaceX will launch CRS-14 today with RemoveDEBRIS to clear space junk https://t.co/Fe0qsRDRfC pic.twitter.com/mmdBhC2viJ — The TeCake (@TheTeCake) April 2, 2018

Когда испытания RemoveDEBRIS завершатся, аппарат сгорит в атмосфере, пишет BBC News со ссылкой на его разработчиков из космического центра университета Суррея в Великобритании.