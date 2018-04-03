ФСБ предотвратила передачу секретных карт Генштаба иностранцам

Федеральная служба безопасности пресекла попытку передачи иностранцам секретных топографических карт Генштаба Вооруженных сил РФ.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу свердловского управления ведомства, оперативники одновременно провели обыски в квартирах трех россиян и одного украинца в Екатеринбурге, Симферополе и Омске, причастных к «незаконному сбору для последующей передачи иностранной стороне секретных материалов военного назначения».

У подозреваемых были изъяты электронные и бумажные копии карт Генштаба. Спецслужбам какой страны задержанные намеревались передать секретные документы, в ФСБ не уточнили.

Задержанным, чьи личности не раскрываются, были объявлены официальные предостережения о недопустимости действий, подпадающих под статьи УК РФ «Государственная измена» и «Шпионаж».