Bloomberg узнало о планах Apple отказаться от процессоров Intel

Корпорация Apple планирует к 2020 году отказаться от использования процессоров Intel в своей продукции, заменив их на собственные, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Проект собственного процессора Apple, носящий кодовое название Kalamata, является частью масштабной стратегии, направленной на улучшение совместной работы всех устройств, производимых корпорацией, рассказали собеседники агентства. Kalamata, добавили они, пока находится на ранней стадии разработки.

Перевод продукции Apple на новые процессоры, добавили они, скорее всего будет проводиться поэтапно.