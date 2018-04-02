В редакцию Forbes в Казахстане пришли с обыском

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в редакцию журнала «Forbes Казахстан».

Как сообщается на сайте издания, сотрудников редакции держат в кабинете, у них изъяли сотовые телефоны. Заместителя главного редактора Александра Воротилова «увезли в неизвестном направлении»

Одновременно следственные мероприятия проводятся в редакции аналитического портал ratel.kz. Задержаны главный редактор Марат Асипов, его заместитель Сапа Мекебаев и обозреватель Анна Калашникова, сообщается на странице портала в Facebook.

Ratel.kz напоминает, что этот портал и журнал «Forbes Казахстан» были указаны в качестве ответчиков по иску бывшего министра государственных доходов Казахстана Зейнуллы Какимжанова о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Суд постановил прекратить работу портала, 2 апреля редакция ratel.kz планировала обжаловать это решение. Также «Forbes Казахстан» и ratel.kz суд обязал выплатить 50 миллионов 200 тысяч тенге в пользу Зейнуллы и Ильхалида Какимжановых.

Министр информации и коммуникаций Казахстана Даурен Абаев, комментируя сообщения об обыске в СМИ, заявил «Sputnik Казахстан», что его министерство «пытается узнать дополнительную информацию от правоохранительных органов».

В свою очередь Зейнулла Какимжанов написал в фейсбуке, что обратился в правоохранительные органы с заявлением «о распространении ложной информации и клеветы». Связаны ли следственные действия с заявлением Какимжанова, пока не уточняется.