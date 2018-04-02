Умер художественный руководитель «Театра.doc» Михаил Угаров

Драматург и режиссер, художественный руководитель «Театра.doc» Михаил Угаров умер на 63-м году жизни. «Умер Миша Угаров. Неожиданно. Больно и страшно» — написала в фейсбуке режиссер Марина Разбежкина. В комментариях она уточнила, что причиной смерти стал внезапный сердечный приступ.

Спектакли по пьесам Михаила Угарова ставили во многих театрах России. Некоторые из них были награждены профессиональными премиями — «Смерть Ивана Ильича», «Облом off» и другие.

Угаров — один из идеологов театрального движения «Новая драма», занимался организацией фестиваля молодой драматургии «Любимовка».

В 2002 году вместе с супругой — драматургом Еленой Греминой, основал «Театр.doc», который работает в жанре «документального театра».

В 2010 году Угаров возглавил «Центр драматургии и режиссуры А. Казанцева и М. Рощина».

Вместе с режиссером Мариной Разбежкиной Михаил Угаров преподавал в «Школе документального кино и театра».