Минфин предложил обнулить НДС для региональных авиаперевозок. И поднять ставку налога для полетов через Москву

Минфин предлагает обнулить налог на добавленную стоимость (НДС) для внутренних авиаперевозок, совершаемых между региональными аэропортами, одновременно подняв ставку налога для полетов через Москву с 10% до 18%.

Об этом, пишут «Ведомости», говорится в письме, которое в конце марта направил помощник президента России Игорь Левитин министру транспорта Максиму Соколову. Изданию удалось ознакомиться с содержанием письма, подлинность которого подтвердил, в числе прочих, источник в Минтрансе.

Благодаря обнулению НДС на немосковских маршрутах авиакомпании выиграют около 12 миллиарда рублей в год, но потеряют около 29 миллиардов рублей из-за роста налога на московских линиях, сообщил источник, близкий к Минтрансу.

Официальные представители Минтранса не стали комментировать письмо Левитина, однако заявили, что ведомство поддерживает обнуление НДС на региональных маршрутах, но считает необходимым сохранение 10-процентной ставки НДС для полетов через Москву. В Минфине на запрос «Ведомостей» не ответили.

Представитель аэропорта Домодедово заявил, что идея Минфина «приведет к дополнительным расходам для пассажиров, снижению доступности авиаперевозок и несправедливому удорожанию перелетов в Москву».

В свою очередь в авиакомпании S7 также подчеркнули, что рост ставки НДС для полетов через Москву приведет к росту стоимости билетов и снижению пассажиропотока, в том числе в региональных аэропортах.