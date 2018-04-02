Фильм «Аритмия» получил пять премий «Ника»

Фильм «Аритмия» режиссера Бориса Хлебникова стал главным победителем кинопремии «Ника», церемония вручения которой состоялась вечером 1 апреля в Москве.

Картина была признана лучшим фильмом 2017 года, а Борис Хлебников получил награду как лучший режиссер. Кроме того, лента была отмечена за лучший сценарий. Исполнители главных ролей в «Аритмии» Александр Яценко и Ирина Горбачева завоевали премии за лучшие мужские и женские роли соответственно.

Награду в номинации «Лучшая женская роль второго плана» получила Алиса Фрейндлих за фильм «Большой» Валерия Тодоровского. Лучшими исполнителями мужских ролей второго плана стали сразу два актера — Сергей Гармаш («Холодное танго») и Владимир Ильин («Время первых»).

Приз в номинации «Лучшая операторская работа» за фильм «Салют-7» получили Сергей Астахов, Иван Бурлаков и Кирилл Бобров.

Лучшим фильмом стран СНГ, Грузии и Балтии была признана картина «Кресло» грузинского режиссера Эльдара Шенгелая.

В нынешнем году на церемонии «Ника» впервые была вручена премия «Шаг в будущее». Ею за поддержку веб-сериалов был награжден создатель сайта Digital reporter Антон Калинкин.

В номинации «За вклад в кинематографические науки, критику и образование» организаторы премии отметили Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, которому в этом году исполняется 100 лет. Премия «За творческие достижения в области телевизионного кинематографа» была вручена фильму «Петр Лещенко. Всё, что было…» режиссера Владимира Котта.

Почетный приз «Честь и достоинство» имени Эльдара Рязанова получил народный артист СССР Владимир Этуш.