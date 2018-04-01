Блогер Михаил Светов прилетел в Кемерово читать лекцию. Его задержали и силой отправили обратно в Москву

Михаил Светов
11:36, 1 апреля 2018
Надежный источник

Блогера Михаила Светова, прилетевшего в Кемерово, чтобы выступить с лекцией, задержали на выходе из аэропорта, отвели в служебное помещение, а затем силой посадили на самолет обратно в Москву.

«Представились шахтерами, но действовали полностью скоординированно с работниками аэропорта», — написал Светов в своем фейсбуке.

По словам Светова, он «отделался синяками, рваной рубашкой и выдранным клоком волос».

Светов также сообщил, что подал заявление в полицию. Он попросил изъять записи с камер наблюдения в аэропорту.

Михаил Светов собирался выступить в Кемерово с лекцией на тему «Почему нельзя доверять государству».
28 марта Светов опубликовал видео о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», где погибли 64 человека. В ролике говорится, в частности, что губернатор Кузбасса Аман Тулеев «извиняется только перед Путиным, а не перед людьми». В своем телеграм-канале Светов призвал к люстрации.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы