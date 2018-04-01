Блогер Михаил Светов прилетел в Кемерово читать лекцию. Его задержали и силой отправили обратно в Москву
Блогера Михаила Светова, прилетевшего в Кемерово, чтобы выступить с лекцией, задержали на выходе из аэропорта, отвели в служебное помещение, а затем силой посадили на самолет обратно в Москву.
«Представились шахтерами, но действовали полностью скоординированно с работниками аэропорта», — написал Светов в своем фейсбуке.
April 1, 2018
По словам Светова, он «отделался синяками, рваной рубашкой и выдранным клоком волос».
Светов также сообщил, что подал заявление в полицию. Он попросил изъять записи с камер наблюдения в аэропорту.
Михаил Светов собирался выступить в Кемерово с лекцией на тему «Почему нельзя доверять государству».
28 марта Светов опубликовал видео о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», где погибли 64 человека. В ролике говорится, в частности, что губернатор Кузбасса Аман Тулеев «извиняется только перед Путиным, а не перед людьми». В своем телеграм-канале Светов призвал к люстрации.