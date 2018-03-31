Следствие попросило арестовать миллиардера Зиявудина Магомедова 

Интерфакс
10:08, 31 марта 2018
Надежный источник

Тверской суд 31 марта рассмотрит ходатайство об аресте совладельцев группы «Сумма», миллиардера Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова. Об этом сообщила пресс-служба суда.

По данным The Bell, помимо Магомедов задержана гендиректор компании Лейла Маммедзаде.

С чем связано уголовное преследование Магомедовых, пока точно неизвестно. По неподтвержденным данным, дело касается хищений при строительстве стадиона «Арена Балтика» в Калининграде.

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