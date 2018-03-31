Следствие попросило арестовать миллиардера Зиявудина Магомедова
Тверской суд 31 марта рассмотрит ходатайство об аресте совладельцев группы «Сумма», миллиардера Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова. Об этом сообщила пресс-служба суда.
По данным The Bell, помимо Магомедов задержана гендиректор компании Лейла Маммедзаде.
С чем связано уголовное преследование Магомедовых, пока точно неизвестно. По неподтвержденным данным, дело касается хищений при строительстве стадиона «Арена Балтика» в Калининграде.