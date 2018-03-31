Миллиардер Зиявудин Магомедов задержан. Его допросили по нескольким делам о мошенничестве

Совладелец группы «Сумма», миллиардер Зиявудин Магомедов задержан на 48 часов, сообщает РБК со ссылкой на источники в правительстве Дагестана, МВД и РЖД.

В пятницу Магомедов и еще несколько человек были доставлены в МВД, где после следственных действий были задержаны, сообщает «Коммерсант». Вопрос о мере пресечения следствие будет ставить в субботу, 31 марта.

Источник ТАСС сообщил, что Магомедов, его брат и еще несколько человек были допрошены в рамках трех дел по статье «мошенничество» (статья 159 УК РФ). Статус бизнесмена по этим делам неизвестен, заявил источник.

По данным агентства, сотрудники МВД и ФСБ провели обыски по 70 адресам. «Коммерсант» пишет, что следственные действия связаны с делом о хищении 752 миллионов рублей при строительстве стадиона «Арена Балтика» в Калининграде. В деле есть эпизоды, связанные с Новороссийским морским торговым портом, одним из владельцев которого является «Сумма», сообщает газета.