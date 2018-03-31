Миллиардер Зиявудин Магомедов задержан. Его допросили по нескольким делам о мошенничестве

РБК
06:30, 31 марта 2018
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Совладелец группы «Сумма», миллиардер Зиявудин Магомедов задержан на 48 часов, сообщает РБК со ссылкой на источники в правительстве Дагестана, МВД и РЖД.

В пятницу Магомедов и еще несколько человек были доставлены в МВД, где после следственных действий были задержаны, сообщает «Коммерсант». Вопрос о мере пресечения следствие будет ставить в субботу, 31 марта.

Источник ТАСС сообщил, что Магомедов, его брат и еще несколько человек были допрошены в рамках трех дел по статье «мошенничество» (статья 159 УК РФ). Статус бизнесмена по этим делам неизвестен, заявил источник.

По данным агентства, сотрудники МВД и ФСБ провели обыски по 70 адресам. «Коммерсант» пишет, что следственные действия связаны с делом о хищении 752 миллионов рублей при строительстве стадиона «Арена Балтика» в Калининграде. В деле есть эпизоды, связанные с Новороссийским морским торговым портом, одним из владельцев которого является «Сумма», сообщает газета.

Накануне стало известно о том, что работники правоохранительных органов провели в «Сумме» следственные действия <…>. Обыски, как пояснял РБК источник в следственном департаменте МВД, состоялись в рамках «многоэпизодного дела».

РБК
30 марта в СМИ появились сообщения о задержании и допросе Зиявудина Магомедова. В группе «Сумма» эти сообщения не подтвердили.
Зиявудин Магомедов занимает 63 место в списке богатейших бизнесменов России за 2017 год, составленный Forbes. Его состояние оценивается в 1,4 миллиарда долларов.
Зиявудин Магомедов — инвестор и член совета директоров компании Hyperloop One, которая занимается разработкой скоростной транспортной системы по задумке Илона Маска.
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