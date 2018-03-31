Адвокаты попросили освободить Зиявудина Магомедова под залог в 2,5 миллиарда рублей

Защита бизнесмена Зиявудина Магомедова, задержанного по подозрению в хищениях и создании преступной группы, предложила освободить его под залог в 2,5 миллиарда рублей.

«Претензии — 2,5 миллиарда. Он готов представить эту сумму в качестве залога», — цитирует адвоката Наталью Сидоренко «Медиазона».

На заседании суда по избранию меры пресечения Магомедову следователь заявил, что он подозревается в хищении 2,5 миллиардов рублей, большая часть которых выведена в офшоры. Он заявил, что Магомедов может повлиять на следствие, поскольку имеет «обширные связи в криминальных и властных кругах», передает «Интерфакс».

Адвокаты бизнесмена заявили о несостоятельности обвинений, отметив, что у правоохранительных органов «вошло в норму расценивать предпринимательскую деятельность как преступную». Сам Магомедов заявил, что «категорически не согласен» с обвинениями.

Другой фигурант дела Артур Максидов, подозреваемый в хищении почти 669 миллионов рублей, был арестован.