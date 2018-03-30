Власти Кемерово устроили голосование о смене логотипа 100-летия города. На нем изображены языки пламени

Голосование проходит на сайте городской администрации. Предлагается как оставить или изменить уже существующий логотип, так и разработать новый. Администрация города Кемерово

Мэрия Кемерово устроила голосование по вопросу смены логотипа 100-летия города, на котором изображены языки пламени.

«Кемеровчане обратились к нам на предмет того, что, наверное, к 100-летию (города — ИФ) логотип должен быть другим — без символа пламени», — сказал сотрудник пресс-службы.

В Кемерово в торговом центре «Зимняя вишня» произошел пожар, в результате которого погибли 64 человека, в том числе более 40 детей.

Столетие со дня основания Кемерово отмечается в 2018 году. Основные праздничные мероприятия в городе запланированы на май-июнь.