Власти Кемерово устроили голосование о смене логотипа 100-летия города. На нем изображены языки пламени
11:56, 30 марта 2018
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Мэрия Кемерово устроила голосование по вопросу смены логотипа 100-летия города, на котором изображены языки пламени.
Голосование проходит на сайте городской администрации. Предлагается как оставить или изменить уже существующий логотип, так и разработать новый.
«Кемеровчане обратились к нам на предмет того, что, наверное, к 100-летию (города — ИФ) логотип должен быть другим — без символа пламени», — сказал сотрудник пресс-службы.
В Кемерово в торговом центре «Зимняя вишня» произошел пожар, в результате которого погибли 64 человека, в том числе более 40 детей.
Столетие со дня основания Кемерово отмечается в 2018 году. Основные праздничные мероприятия в городе запланированы на май-июнь.
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