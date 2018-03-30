Вдову террориста из Орландо признали непричастной к нападению на гей-клуб, при котором погибли 49 человек
Суд признал Нур Салман, вдову террориста Омара Матина, убившего 49 человек в гей-клубе Pulse в Орландо, непричастной к преступлению. Об этом сообщает Associated Press.
Обвинение утверждало, что Нур Салман знала о приверженности мужа террористическому «Исламскому государству», помогала ему планировать атаку и лгала ФБР после случившегося.
Во время следствия Нур Салман дала признательные показания, однако защита заявила, что она не знала о нападении Матина на гей-клуб; по версии адвокатов, женщина оговорила себя, поскольку устала после длительных допросов и боялась потерять своего малолетнего сына.
Омар Матин в июне 2016 года открыл огонь в гей-клубе Pulse в Орландо. В результате погибли 49 человек, еще более 50 получили ранения. Сам Матин был убит во время перестрелки с полицией, прибывшей на место преступления.
Нур Салман арестовали в январе 2017 года. Ее обвинили в препятствовании правосудию и пособничестве мужу.