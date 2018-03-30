Вдову террориста из Орландо признали непричастной к нападению на гей-клуб, при котором погибли 49 человек

Associated Press
17:57, 30 марта 2018
Надежный источник

Суд признал Нур Салман, вдову террориста Омара Матина, убившего 49 человек в гей-клубе Pulse в Орландо, непричастной к преступлению. Об этом сообщает Associated Press.

Обвинение утверждало, что Нур Салман знала о приверженности мужа террористическому «Исламскому государству», помогала ему планировать атаку и лгала ФБР после случившегося.

Во время следствия Нур Салман дала признательные показания, однако защита заявила, что она не знала о нападении Матина на гей-клуб; по версии адвокатов, женщина оговорила себя, поскольку устала после длительных допросов и боялась потерять своего малолетнего сына.

Омар Матин в июне 2016 года открыл огонь в гей-клубе Pulse в Орландо. В результате погибли 49 человек, еще более 50 получили ранения. Сам Матин был убит во время перестрелки с полицией, прибывшей на место преступления.
Нур Салман арестовали в январе 2017 года. Ее обвинили в препятствовании правосудию и пособничестве мужу.

Нападение в Орландо

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы