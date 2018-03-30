В Дмитровском районе Подмосковья перекрыли дорогу к мусорному полигону «Непейно»

РБК
10:42, 30 марта 2018
Надежный источник

Жители Дмитровского района Московской области перекрыли дорогу к мусорному полигону «Непейно», требуя прекратить завоз отходов на свалку. Об этом РБК сообщил активист Вадим Николаев.

В акции приняли участие 100-150 человек совместно с администрацией района. По словам Николаева, занимающаяся отгрузкой мусора на полигон компания «Экожилком», узнав о митинге, «испугалась и перенаправила все фуры» в другие регионы.

В беседе с радиостанцией «Эхо Москвы» активист рассказал, что на свалку «Непейно» свозят мусор «из Москвы, Клина, Дубны и других городов, что противоречит регламенту полигона».

Тем временем в пресс-службе администрации Дмитровского муниципального района опровергли информацию о перекрытии трассы к мусорному полигону. «Жители не перекрывали дорогу, это не митинг. Люди пришли и смотрят на поток автомобилей, они хотели отследить поток, но сегодня не было ни одного автомобиля [с мусором]. Администрация в курсе, наши представители там были, там все спокойно», — заявили РБК в пресс-службе.

По словам Вадима Николаева, жители Дмитровского района пытаются добиться закрытия полигона «Непейно» уже в течение 10 лет. К 2019 году подмосковные власти намереваются расширить свалку на 17 гектаров. Кроме того, рядом с ней планируется построить мусоросжигательный завод.
С начала 2018 года в Московской области активизировались протесты местных жителей против работы мусорных полигонов. Наибольшее недовольство вызвала свалка «Ядрово» вблизи Волоколамска, где из-за частых выбросов сероводорода массово жаловались на плохое самочувствие учащиеся школ.

Мусорные свалки Подмосковья

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