В аэропорту Хитроу устроили досмотр самолета «Аэрофлота»

Интерфакс
18:28, 30 марта 2018
Надежный источник

Представители британских властей устроили досмотр самолета «Аэрофлота» в лондонском аэропорту Хитроу. Факт досмотра подтвердили в авиакомпании.

Скотленд-Ярд заявил, что не причастен к произошедшему. Сообщается, что досмотр произвели сотрудники таможни.

По словам источников «Интерфакса», представители властей поднялись на борт после того, как самолет покинули пассажиры из Москвы. Они потребовали от экипажа выйти из самолета. Источник в авиакомпании «Аэрофлот» заявил, что полицейские не предоставили оснований для своих действий.

По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, на борту остался командир экипажа, которому не позволили присутствовать при досмотре и не выпускали из кабины. Захарова осудила действия британских властей и предположила, что они пытаются «любыми способами спасти свою капитально подорванную репутацию в связи с так называемым „делом Скрипалей“».

В «Аэрофлоте» заявили об окончании досмотра и готовности самолета к возвращению в Москву.

«Британская сторона не предоставила никаких оснований для осмотра воздушного судна. Принято решение, что после проведения осмотра воздушного судна британскими представителями власти, будет проведён дополнительный осмотр самолёта силами экипажа и представительства», — сказал источник.

Интерфакс
В отношениях Великобритании и России наступил кризис из-за отравления в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Британские власти возложили на Москву ответственность за покушение; в России отвергли эти обвинения. Из обеих стран были высланы дипломаты, в России было закрыто британское консульство.
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