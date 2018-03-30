Хакеры украли данные 150 миллионов пользователей приложения MyFitnessPal

Bloomberg
07:28, 30 марта 2018
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Американская компания-производитель спортивной одежды и питания Under Armour Inc сообщила о похищении данных около 150 миллионов пользователей ее приложения MyFitnessPal. Кража информации произошла еще в конце февраля, но известно о ней стало только сейчас.

Хакерам удалось выкрасть электронные адреса, логины и пароли пользователей. При этом доступа к кредитным картам, картам социального страхования и водительским правам пользователей преступники не получили, отметили в компании.

Under Armour Inc разослала письмо всем пользователям с просьбой поменять пароль в приложении MyFitnessPal.

Вслед за новостями о кибератаке акции компании Under Armour Inc упали на 4,6 процента на бирже. (англ.яз.)

Bloomberg
Мобильное приложение MyFitnessPal позволяет пользователям отслеживать потребление калорий, составлять персональную диету и разрабатывать комплекс спортивных упражнений.
В январе 2018 года компания Strava опубликовала карту The Global Heat Map, основанную на данных фитнес-трекеров. Вследствие этого, например, были раскрыты дислокации американских военных за рубежом.

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