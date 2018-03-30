Деньги на похороны Сергея Мавроди собрали вкладчики «МММ». Его семья отказывалась заниматься похоронами

Интерфакс
13:36, 30 марта 2018
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Бывшая супруга Сергея Мавроди 30 марта забрала его тело из морга, сообщил «Интерфаксу» адвокат Александр Молохов.

Газета «Московский комсомолец» писала, что Мавроди, умершего 26 марта, несколько дней не забирают из морга, так как родственники не хотят заниматься похоронами. Бывшая жена Мавроди, сообщало издание, «сменила фамилию и не хочет появляться на людях даже ради процедуры опознания тела».

Брат Мавроди, по словам Молохова, отказался разрешить захоронение на семейном участке на Хованском кладбище. «У него были очень плохие отношения с братом», — заявил адвокат РИА Новости.

Бывшая жена Мавроди, сообщил Молохов, все же взяла на себя юридически организацию похорон. Деньги на похороны, по его словам, собрала «группа участников „МММ-2011“».

Какая сумма собрана, адвокат раскрывать не стал, сообщив лишь, что «похороны пройдут не по высшему разряду, но вполне достойно».

Похороны, по словам Молохова, скорее всего состоятся в субботу, 31 марта. Место захоронения держится в секрете, так как «его бывшая супруга категорически против того, чтобы было много людей». «Ей вообще это все не очень нравится», — сказал адвокат.

Сергей Мавроди в ночь на 26 марта был обнаружен без сознания на троллейбусной остановке возле Савеловского вокзала в Москве. Мавроди был доставлен в больницу, но спасти его не удалось.
В начале 1990-х годов Сергей Мавроди основал акционерное общество «МММ» — ставшее крупнейшей в современной российской истории финансовой пирамидой, от которой, по приблизительным подсчетам, пострадали несколько миллионов человек.
В 1997 году «МММ» была признана банкротом. Мавроди несколько лет находился в розыске. В 2003 году он был арестован, а в 2007 году приговорен к 4,5 года заключения по обвинению в мошенничестве. В срок наказания суд разрешил зачесть пребывание под стражей, и вскоре после вынесения приговора Мавроди вышел на свободу.
В 2011 году Мавроди объявил о запуске проекта «МММ-2011» — имевшего все признаки финансовой пирамиды. Спустя три года он прекратил существование. В 2014 году была запущена «международная» сеть МММ, которая в частности пользовалась популярностью в Нигерии.
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