Деньги на похороны Сергея Мавроди собрали вкладчики «МММ». Его семья отказывалась заниматься похоронами

Бывшая супруга Сергея Мавроди 30 марта забрала его тело из морга, сообщил «Интерфаксу» адвокат Александр Молохов.

Газета «Московский комсомолец» писала, что Мавроди, умершего 26 марта, несколько дней не забирают из морга, так как родственники не хотят заниматься похоронами. Бывшая жена Мавроди, сообщало издание, «сменила фамилию и не хочет появляться на людях даже ради процедуры опознания тела».

Брат Мавроди, по словам Молохова, отказался разрешить захоронение на семейном участке на Хованском кладбище. «У него были очень плохие отношения с братом», — заявил адвокат РИА Новости.

Бывшая жена Мавроди, сообщил Молохов, все же взяла на себя юридически организацию похорон. Деньги на похороны, по его словам, собрала «группа участников „МММ-2011“».

Какая сумма собрана, адвокат раскрывать не стал, сообщив лишь, что «похороны пройдут не по высшему разряду, но вполне достойно».

Похороны, по словам Молохова, скорее всего состоятся в субботу, 31 марта. Место захоронения держится в секрете, так как «его бывшая супруга категорически против того, чтобы было много людей». «Ей вообще это все не очень нравится», — сказал адвокат.