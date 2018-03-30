Чехия выдала США россиянина Евгения Никулина. Его подозревают во взломе LinkedIn

Настоящее время
11:01, 30 марта 2018
Надежный источник

Чехия экстрадировала россиянина Евгения Никулина в США по обвинению в хакерских атаках. Об этом 30 марта сообщили в чешском Минюсте.

Москва выступала против выдачи Никулина США и также добивалась его экстрадиции по делу о мошенничестве.

Никулин был задержан и арестован чешским судом в октябре 2016 года по требованию ФБР. В США против него возбудили дело о взломе LinkedIn, Formspring и других сайтов.
Экстрадицию Никулина в США, а не в Россию в ноябре 2017 года признал законной Верховный суд Чехии.

Как ищут российских хакеров

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы

партнерский материал

Почему мы ненавидим доставку и как это исправить Объясняем вместе с Gett Delivery

3 минуты