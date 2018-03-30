Чехия выдала США россиянина Евгения Никулина. Его подозревают во взломе LinkedIn

Чехия экстрадировала россиянина Евгения Никулина в США по обвинению в хакерских атаках. Об этом 30 марта сообщили в чешском Минюсте.

Москва выступала против выдачи Никулина США и также добивалась его экстрадиции по делу о мошенничестве.