Роскомнадзор не будет блокировать приложение GetContact, собирающее контакты пользователей. Оно перенесет данные в Россию

GetContact также начнет уведомлять людей, которые не устанавливали приложение, об использовании их персональных данных. Уведомления будут рассылать по SMS или через мессенджеры. GetContact также локализует пользовательское соглашение и политику конфиденциальности.

Приложение GetContact перенесет данные россиян на территорию РФ. Компания уведомила об этом заместителя руководителя Роскомнадзора Александра Панкова.

По итогам взаимодействия, компания GetContact исполнит требования Федерального закона № 242-ФЗ в части локализации баз персональных данных российских граждан на территории России.

Приложение GetContact для iOS и Android при установке запрашивает доступ к телефонной книжке пользователя. Список контактов сохраняется на сервере и используется, чтобы показывать, как записан тот или иной номер телефона у других пользователей.

GetContact создали турецкие разработчики, утверждает РБК. В конце 2017 и начале 2018 года приложение начало набирать популярность на территории стран Закавказья и Средней Азии; в конце февраля 2018-го оно возглавило топ App Store в России. В некоторых странах GetContact был заблокирован.

28 февраля Роскомнадзор начал проверку GetContact. Ведомство обещало наказать компанию — вплоть до блокировки приложения — если она нарушает закон.

По состоянию на 29 марта приложения GetContact не было ни в российском App Store, ни в Google Play Market. Зато на 15 строчке в топе App Store находилось бесплатное приложение Pootin, которое также предлагает проверить, как записан номер телефона в контактах друзей.