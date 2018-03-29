Роскомнадзор не будет блокировать приложение GetContact, собирающее контакты пользователей. Оно перенесет данные в Россию
Приложение GetContact перенесет данные россиян на территорию РФ. Компания уведомила об этом заместителя руководителя Роскомнадзора Александра Панкова.
GetContact также начнет уведомлять людей, которые не устанавливали приложение, об использовании их персональных данных. Уведомления будут рассылать по SMS или через мессенджеры. GetContact также локализует пользовательское соглашение и политику конфиденциальности.
По итогам взаимодействия, компания GetContact исполнит требования Федерального закона № 242-ФЗ в части локализации баз персональных данных российских граждан на территории России.
Приложение GetContact для iOS и Android при установке запрашивает доступ к телефонной книжке пользователя. Список контактов сохраняется на сервере и используется, чтобы показывать, как записан тот или иной номер телефона у других пользователей.
GetContact создали турецкие разработчики, утверждает РБК. В конце 2017 и начале 2018 года приложение начало набирать популярность на территории стран Закавказья и Средней Азии; в конце февраля 2018-го оно возглавило топ App Store в России. В некоторых странах GetContact был заблокирован.
28 февраля Роскомнадзор начал проверку GetContact. Ведомство обещало наказать компанию — вплоть до блокировки приложения — если она нарушает закон.
По состоянию на 29 марта приложения GetContact не было ни в российском App Store, ни в Google Play Market. Зато на 15 строчке в топе App Store находилось бесплатное приложение Pootin, которое также предлагает проверить, как записан номер телефона в контактах друзей.