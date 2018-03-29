При пожаре в венесуэльской тюрьме погибли 68 человек

El Pais
05:15, 29 марта 2018
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В результате пожара, произошедшего в тюрьме в венесуэльском городе Валенсия, погибли 68 человек, сообщил генеральный прокурор страны Тарек Уильям Сааб в своем твиттере.

Пожар, пишет El Pais, возник во время бунта в центре содержания заключенных в штате Карабобо. Среди погибших 10 женщин.

По данным издания, бунт начался в день, когда заключенных посещали родственники. Один из участников бунта захватил в заложники сотрудника охраны. Когда руководство тюрьмы не стало выполнять требования бунтовщиков, заключенные подожгли матрасы и начался пожар.

Тюрьма в Валенсии, отмечает El Pais, была переполнена, как и многие другие пенитенциарные заведения в Венесуэле.

По числу погибших пожар в Валенсии стал вторым крупнейшим в истории венесуэльских пенитенциарных заведений после пожара в тюрьме Ла Сабанета в 1994 году. Тогда в результате пожара, также начавшегося во время бунта заключенных, погибли, по данным Amnesty International, не менее 150 человек.
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