Обвинение попросило приговорить офицера СК Михаила Максименко к 15 годам строгого режима
Обвинение попросило приговорить к 15 годам строгого режима бывшего главу управление собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко, обвиняемого в получении взяток.
Максименко также предлагается назначить штраф в размере 165 миллионов рублей, сообщил «Интерфаксу» его адвокат Андрей Гривцов.
Михаил Максименко обвиняется по двум эпизодам получения взятки. В одном случае он, по версии следствия, получил деньги за помощь соратнику криминального авторитета Шакро Молодого (осужденного сегодня). Второй эпизод связан с получением денег от бизнесмена Бадри Шенгелии.
Максименко не признает себя виновным.
Одновременно с Максименко в 2016 году были арестованы его бывший заместитель Александр Ламонов и первый замглавы московского управления СК Денис Никандров. Они оба пошли на сделку со следствием, их дело будет рассмотрено в особом порядке.