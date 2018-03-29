Обвинение попросило приговорить офицера СК Михаила Максименко к 15 годам строгого режима

Михаил Максименко обвиняется по двум эпизодам получения взятки. В одном случае он, по версии следствия, получил деньги за помощь соратнику криминального авторитета Шакро Молодого ( осужденного сегодня ). Второй эпизод связан с получением денег от бизнесмена Бадри Шенгелии.

Максименко не признает себя виновным.

Одновременно с Максименко в 2016 году были арестованы его бывший заместитель Александр Ламонов и первый замглавы московского управления СК Денис Никандров. Они оба пошли на сделку со следствием, их дело будет рассмотрено в особом порядке.