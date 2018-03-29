Москва предложила вывозить свой мусор в Тверскую область. Там отказались

Московские власти начали прорабатывать вопрос захоронения отходов в Тверской области после закрытия нескольких мусорных полигонов в Подмосковье. Об этом рассказал гендиректор «МосводоканалНИИпроекта» Михаил Степанов.

Тверские власти ответили на это предложение отказом. На заседании правительства Тверской области 27 марта губернатор Игорь Руденя заявил, что прием мусора из других регионов не должен становиться бизнесом для муниципальных властей.

«К нам не должны привозить мусор из других регионов. Это вопрос экологической безопасности тверского региона, будущего нашей территории», — сказал Руденя. С 2019 года все полигоны в Тверской области перейдут под управление областного правительства.