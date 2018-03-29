Философа Юлию Кристеву заподозрили в работе на разведку Болгарии в годы социализма

Reuters
22:05, 28 марта 2018
Надежный источник

Болгарская комиссия, которая занимается раскрытием данных о работе граждан на спецслужбы в годы социализма, сообщила о сотрудничестве философа Юлии Кристевой с Первым главным управлением Комитета государственной безопасности, которое занималось внешней разведкой.

Согласно опубликованным данным, Кристева, жившая с 1965 года во Франции, стала агентом управления в 1971 году и фигурировала под псевдонимом Сабина.

Никаких подробностей ее сотрудничества со спецслужбами комиссия не привела. В частности, не сообщается, как долго Кристева сотрудничала с разведкой.

Информация была обнародована 27 марта. На момент публикации Кристева новости не прокомментировала эти сообщения.

Журнал Foreign Policy включил Кристеву в число 100 величайших мыслителей XX века. Помимо книг по психоанализу и философии она много писала о вопросах культуры и феминизма. Кроме того, она автор романов (англ. яз.).

Reuters
В период расцвета Комитета государственной безопасности Болгарии на спецслужбу работало около ста тысяч агентов и информаторов, пишет Reuters. В 2006 году стало известно, что на комитет работал Георгий Пырванов, президент Болгарии в 2002-2012 годы.

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