Депутат Госдумы предложил чипировать трудовых мигрантов
Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов предложил «чипировать трудовых мигрантов». Как написал парламентарий в своем фейсбуке, с соответствующей инициативой он выступил на заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества.
Иванов пояснил, что хочет ввести обязательную практику ношения браслета с чипом, который будет содержать всю необходимую информацию о мигранте. Таким образом депутат рассчитывает «повысить эффективность контроля в этой сфере».
В ответ на критику в комментариях Иванов заметил, что хочет лишь заменить бумажные документы на электронные носители, чтобы создать больший комфорт для мигрантов.
Ребята, успокойтесь. 21 век на дворе. Чипировать — это браслет на руке, с электронной '' таблеточкой '', как в фитнесе, например. Там вся информация. Кто, когда заехал, кем приглашен . Группа крови, заболевания и т. п. Сейчас им нужно кучу документов при себе иметь. Не дай бог потеряют — спецприемник. По моему мнению будет гораздо лучше. И контроль со стороны ФМС и мигрантам комфортнее.