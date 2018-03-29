Депутат Госдумы предложил чипировать трудовых мигрантов

Максим Иванов
13:23, 29 марта 2018
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Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов предложил «чипировать трудовых мигрантов». Как написал парламентарий в своем фейсбуке, с соответствующей инициативой он выступил на заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества.

Иванов пояснил, что хочет ввести обязательную практику ношения браслета с чипом, который будет содержать всю необходимую информацию о мигранте. Таким образом депутат рассчитывает «повысить эффективность контроля в этой сфере».

В ответ на критику в комментариях Иванов заметил, что хочет лишь заменить бумажные документы на электронные носители, чтобы создать больший комфорт для мигрантов.

Ребята, успокойтесь. 21 век на дворе. Чипировать — это браслет на руке, с электронной '' таблеточкой '', как в фитнесе, например. Там вся информация. Кто, когда заехал, кем приглашен . Группа крови, заболевания и т. п. Сейчас им нужно кучу документов при себе иметь. Не дай бог потеряют — спецприемник. По моему мнению будет гораздо лучше. И контроль со стороны ФМС и мигрантам комфортнее.

Максим Иванов
В 2013 году в Общественной палате уже предлагали надевать на мигрантов электронные браслеты слежения.
По данным МВД, которые привел депутат Иванов, в 2017 году было выявлено более 136 тысяч правонарушений, совершенных мигрантами.
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