В Москве задержали блогера Илью Варламова
Обновление. Около 21:40 Варламов сообщил, что вышел из ОВД. От общения с полицией, по собственным словам, он отказался.
В Москве вечером 28 марта задержали блогера Илью Варламова. Об этом сообщается на его сайте.
Согласно сообщению, Варламова задержали у станции метро «Чистые пруды» и отвезли в ОВД «Мещанский».
По словам блогера, его задержали сотрудники ФСО во время интервью РБК. Причину задержания он не называет.
В ОВД «Мещанский» заявили РБК, что Варламов «вызвал подозрение своим поведением и совершением правонарушения» и что «с ним побеседуют и отпустят». О каком правонарушении идет речь, не уточняется.
Я пока ничего не знаю. «Сказали до выяснения обстоятельств»— Илья Варламов (@varlamov) March 28, 2018
Давал интервью @ru_rbc во время прямого эфира меня задержали сотрудники ФСО. Держат больше часа, ничего не объясняют— Илья Варламов (@varlamov) March 28, 2018
Ждём pic.twitter.com/lA3eNy0C3C— Илья Варламов (@varlamov) March 28, 2018