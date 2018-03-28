В Москве задержали блогера Илью Варламова

Обновление. Около 21:40 Варламов сообщил, что вышел из ОВД. От общения с полицией, по собственным словам, он отказался.

В Москве вечером 28 марта задержали блогера Илью Варламова. Об этом сообщается на его сайте.

Согласно сообщению, Варламова задержали у станции метро «Чистые пруды» и отвезли в ОВД «Мещанский».

По словам блогера, его задержали сотрудники ФСО во время интервью РБК. Причину задержания он не называет.

В ОВД «Мещанский» заявили РБК, что Варламов «вызвал подозрение своим поведением и совершением правонарушения» и что «с ним побеседуют и отпустят». О каком правонарушении идет речь, не уточняется.

Я пока ничего не знаю. «Сказали до выяснения обстоятельств» — Илья Варламов (@varlamov) March 28, 2018