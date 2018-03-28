В московских Сокольниках ограбили банк

Несколько преступников ограбили банк в московском районе Сокольники, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Информацию об ограблении «Интерфаксу» подтвердили в пресс-службе московской полиции.

По данным РИА Новости, пятеро преступников в камуфляже напали на отделение Бинбанка и забрали оттуда «крупную сумму денег». ТАСС сообщает, что грабители потребовали сто тысяч долларов.

Нападавшим удалось скрыться на машине. Объявлен план «Перехват», сообщает агентство «Москва». По словам источника агентства, преступники передвигаются на Hyundai с подмосковными номерами. У машины якобы пробито заднее колесо.

Обновление. Полицейские нашли брошенной машину, на которой грабители скрылись из банка, сообщает источник РИА Новости.