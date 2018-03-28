Умер актер и певец Олег Анофриев
Умер актер, певец и автор песен Олег Анофриев, сообщает RT со ссылкой на актера и телеведущего Александра Олешко. Анофриеву было 87 лет.
Олешко рассказал, что узнал о смерти Анофриева от его внучки. По его словам, актер долго болел.
Олег Анофриев сыграл в кино более 60 ролей; он снялся в таких фильмах, как «Девушка с гитарой», «Алые паруса», «Человек с бульвара Капуцинов». Он также известен как автор и исполнитель песен — всего Анофриев написал более 50 композиций к фильмам, мультфильмам и спектаклям. Кроме того, он озвучивал мультфильмы. В частности, в мультфильме «Бременские музыканты» Анофриев пел за всех персонажей, кроме принцессы.