Умер актер и певец Олег Анофриев

Умер актер, певец и автор песен Олег Анофриев, сообщает RT со ссылкой на актера и телеведущего Александра Олешко. Анофриеву было 87 лет.

Олешко рассказал, что узнал о смерти Анофриева от его внучки. По его словам, актер долго болел.