ОМОН задержал около 20 участников акции против свалки в Коломне

Обновление. Число задержанных в Коломне увеличилось; забрали еще около 20 человек, рассказала «Новой газете» местная жительница Ирина Налетова.

Сотрудники ОМОНа задержали троих жителей подмосковного города Коломна во время акции против завоза мусора из Москвы на местный полигон «Воловичи». Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на местную жительницу Ирину Налетову. Также о задержаниях сообщил один из читателей «Медузы».

По словам Налетовой, двое из троих задержанных — участницы рабочей группы, созданной для встречи с главой Коломенского городского округа Денисом Лебедевым. Их увезли в отдел полиции без предъявления обвинений, сказала Налетова. Одна из женщин была задержана вместе с 11-летней дочерью. «Ребенка в отдел полиции брать не стали, он сидел рядом с ОВД в машине», — заявила собеседница «Новой газеты».

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По данным ОВД-Инфо, задержанных отвезли в Колычевский отдел полиции в Коломне.

Позже о своем задержании ОВД-Инфо сообщил еще один активист, который также находится в Колычевском ОВД. Он рассказал, что написал объяснительную. По словам задержанного, ему ничего не вменяют.