ОМОН задержал около 20 участников акции против свалки в Коломне

Новая газета
15:09, 28 марта 2018
Надежный источник
Обновление. Число задержанных в Коломне увеличилось; забрали еще около 20 человек, рассказала «Новой газете» местная жительница Ирина Налетова.

Сотрудники ОМОНа задержали троих жителей подмосковного города Коломна во время акции против завоза мусора из Москвы на местный полигон «Воловичи». Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на местную жительницу Ирину Налетову. Также о задержаниях сообщил один из читателей «Медузы».

По словам Налетовой, двое из троих задержанных — участницы рабочей группы, созданной для встречи с главой Коломенского городского округа Денисом Лебедевым. Их увезли в отдел полиции без предъявления обвинений, сказала Налетова. Одна из женщин была задержана вместе с 11-летней дочерью. «Ребенка в отдел полиции брать не стали, он сидел рядом с ОВД в машине», — заявила собеседница «Новой газеты».

Под Коломной жители перекрыли дорогу к местной свалке 28 марта 2018
Говорит Москва

По данным ОВД-Инфо, задержанных отвезли в Колычевский отдел полиции в Коломне.

Позже о своем задержании ОВД-Инфо сообщил еще один активист, который также находится в Колычевском ОВД. Он рассказал, что написал объяснительную. По словам задержанного, ему ничего не вменяют.

Акция протеста против полигона «Воловичи» в Коломне продолжается с утра 25 марта. Ее участники перекрыли мусоровозам из Москвы дорогу на полигон; они стоят круглосуточно, сменяя друг друга. 27 марта с участниками акции встретился глава Коломенского городского округа Денис Лебедев.
Полиция до последнего времени наблюдала за ходом акции протеста, но никого не задерживала. ОМОН приехал на место проведения акции только сегодня.
Жители Коломны начали выражать недовольство работой свалки «Воловичи» в конце 2017 года. С апреля 2017-го нагрузка на полигон резко возросла: за год там разместили в пять раз больше отходов, чем допускают его проектные мощности. Жители Коломны требуют остановить работу полигона и не допустить строительство новой площадки для отходов, которая будет в пять раз больше «Воловичей».

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