MDK и трое популярных блогеров признали, что распространяли ложные данные о числе погибших в Кемерово

Информация про то, что жертв было больше, чем 64 вроде оказалась не подтвержденной. Крайне рад ошибиться.

Актуальные данные: 64 погибших, остальные цифры не подтвердили себя. Извиняемся если наши твиты могли принести вам страдания или напугать.

Блогеры Николай Соболев, Данила Поперечный и Ксения Бородина признали, что публиковали неподтвержденные данные о нескольких сотнях погибших при пожаре в Кемерово. Паблик MDK принес извинения.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. В результате погибли 64 человека. В интернете распространились слухи о том, что власти занижают реальное количество жертв пожара и что на самом деле их несколько сотен. Подтверждений эта информация не нашла.