MDK и трое популярных блогеров признали, что распространяли ложные данные о числе погибших в Кемерово
Блогеры Николай Соболев, Данила Поперечный и Ксения Бородина признали, что публиковали неподтвержденные данные о нескольких сотнях погибших при пожаре в Кемерово. Паблик MDK принес извинения.
Актуальные данные: 64 погибших, остальные цифры не подтвердили себя. Извиняемся если наши твиты могли принести вам страдания или напугать.— #MDK (@mudakoff) March 27, 2018
Информация про то, что жертв было больше, чем 64 вроде оказалась не подтвержденной. Крайне рад ошибиться.— Данила Поперечный (@Spoontamer) March 28, 2018
😪😪😪😪 🙌🙌🙌🙌 #Кемеровомыстобой На этом видео фото деток и взрослых, которые погибли 25.03.2018 года в тц «Зимняя Вишня» их 64 человека !!!! Кемерово мы скорбим вместе с вами 🙌 P.S. Самое мерзкое в этой трагедии то, что появились десятки людей, которые пытаются нажиться на нашем горе и придумывают различные небылицы 😔 На такой фейк попалась и я. Когда у тебя миллионы подписчиков, считаю, что нужно еще сильнее осозновать ответственность. Поэтому признаю свою ошибку. Мы потеряли в страшной трагедии 64 человека, большинство из которых дети.