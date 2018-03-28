MDK и трое популярных блогеров признали, что распространяли ложные данные о числе погибших в Кемерово

Meduza
13:43, 28 марта 2018
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Блогеры Николай Соболев, Данила Поперечный и Ксения Бородина признали, что публиковали неподтвержденные данные о нескольких сотнях погибших при пожаре в Кемерово. Паблик MDK принес извинения.

😪😪😪😪 🙌🙌🙌🙌 #Кемеровомыстобой На этом видео фото деток и взрослых, которые погибли 25.03.2018 года в тц «Зимняя Вишня» их 64 человека !!!! Кемерово мы скорбим вместе с вами 🙌 P.S. Самое мерзкое в этой трагедии то, что появились десятки людей, которые пытаются нажиться на нашем горе и придумывают различные небылицы 😔 На такой фейк попалась и я. Когда у тебя миллионы подписчиков, считаю, что нужно еще сильнее осозновать ответственность. Поэтому признаю свою ошибку. Мы потеряли в страшной трагедии 64 человека, большинство из которых дети.

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia)

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. В результате погибли 64 человека. В интернете распространились слухи о том, что власти занижают реальное количество жертв пожара и что на самом деле их несколько сотен. Подтверждений эта информация не нашла.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело против украинского пранкера Евгения Вольнова. 25 марта Вольнов опубликовал аудиозапись звонков, на которых он от лица сотрудника МЧС спрашивает сотрудников моргов Кемерово о готовности принять тела более 300 погибших при пожаре в «Зимней вишне». Дело заведено по статье о возбуждении ненависти или вражды.

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