«Лукойл» впервые вышел на второе место по капитализации среди российских компаний

«Лукойл» впервые в истории занял второе место по капитализации среди российских компаний. В среду на торгах на Московской бирже стоимость акций «Лукойла» обогнала ценные бумаги «Газпрома», ранее занимавшего второе место.

К 10:25 мск акции «Лукойла» торговались по 3900 рублей (+0,6%), капитализация компании достигла 3,317 триллиона рублей. Акции «Газпрома» подешевели на 0,6%, до 140 рублей, а капитализация компании снизилась до 3,314 триллиона рублей.

Во вторник «Лукойл» впервые по итогам торговой сессии занял третье место по капитализации среди российских компаний, обогнав «Роснефть». Также во вторник «Лукойл» по совокупной стоимости акций на некоторое время опередил «Газпром», однако затем газовой монополист вернулся на второе место, пишут «Ведомости».