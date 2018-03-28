Концерн «Калашников» купит разработчика «Бурана»
Концерн «Калашников» приобретает у госкорпорации «Ростех» 60% акций НПО «Молния» — разработчика космических кораблей «Буран». Сделку, сообщил ТАСС представитель «Ростеха», планируется закрыть до конца апреля.
После завершения сделки «Ростех» полностью выйдет из состава акционеров НПО «Молния», добавили в госкорпорации.
Источник ТАСС в свою очередь рассказал, что «Калашников» заинтересован в дорабатываемых «Молнией» автономных высотных скоростных ракетах-мишенях «Стриж» и «Армавир».
По данным «Коммерсанта», сделка по продаже «Калашникову» пакета акций «Молнии» «активно поддерживается правительством». В правительстве, пишет издание, опасались, что из-за угрозы банкротства и закрытия «Молнии» могла быть утеряна до сих пор секретная документация.
Источники «Коммерсанта» также сообщили, что вице-премьер Дмитрий Рогозин уже дал закрытое поручение «по восстановлению и дальнейшему развитию работ по созданию на новой технологической основе аналога „Бурана“».
«Правление „Ростеха“ приняло решение о продаже концерну „Калашников“ пакета акций НПО „Молния“, в настоящий момент проводятся необходимые корпоративные мероприятия для заключения сделки», — рассказал ТАСС замглавы госкорпорации Александр Назаров.