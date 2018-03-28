Концерн «Калашников» купит разработчика «Бурана»

Источники «Коммерсанта» также сообщили, что вице-премьер Дмитрий Рогозин уже дал закрытое поручение «по восстановлению и дальнейшему развитию работ по созданию на новой технологической основе аналога „Бурана“».

По данным «Коммерсанта» , сделка по продаже «Калашникову» пакета акций «Молнии» «активно поддерживается правительством». В правительстве, пишет издание, опасались, что из-за угрозы банкротства и закрытия «Молнии» могла быть утеряна до сих пор секретная документация.

Источник ТАСС в свою очередь рассказал, что «Калашников» заинтересован в дорабатываемых «Молнией» автономных высотных скоростных ракетах-мишенях «Стриж» и «Армавир».

После завершения сделки «Ростех» полностью выйдет из состава акционеров НПО «Молния», добавили в госкорпорации.

«Правление „Ростеха“ приняло решение о продаже концерну „Калашников“ пакета акций НПО „Молния“, в настоящий момент проводятся необходимые корпоративные мероприятия для заключения сделки», — рассказал ТАСС замглавы госкорпорации Александр Назаров.

НПО «Молния» было создано в 1976 году в качестве головного предприятия министерства авиационной промышленности СССР по созданию многоразового космического корабля «Буран» в рамках программы «Энергия — Буран».

Предполагалось, что корабль «Буран» сможет доставлять на орбиту и возвращать на Землю космические аппараты, грузы и космонавтов, выполняя как пилотируемые полеты, так и полеты без экипажа.

Первый и единственный полет «Буран» совершил в ноябре 1988 года. В 1993 году программа «Энергия — Буран» была официально закрыта.

С 2010 года НПО «Молния» проходило процедуру банкротства, в компании было введено внешнее управление. В 2017 году «Молния» заключила мировое соглашение с кредиторами, и банкротство было прекращено.