Концерн «Калашников» купит разработчика «Бурана»

ТАСС
07:08, 28 марта 2018
Надежный источник

Концерн «Калашников» приобретает у госкорпорации «Ростех» 60% акций НПО «Молния» — разработчика космических кораблей «Буран». Сделку, сообщил ТАСС представитель «Ростеха», планируется закрыть до конца апреля.

После завершения сделки «Ростех» полностью выйдет из состава акционеров НПО «Молния», добавили в госкорпорации.

Источник ТАСС в свою очередь рассказал, что «Калашников» заинтересован в дорабатываемых «Молнией» автономных высотных скоростных ракетах-мишенях «Стриж» и «Армавир».

По данным «Коммерсанта», сделка по продаже «Калашникову» пакета акций «Молнии» «активно поддерживается правительством». В правительстве, пишет издание, опасались, что из-за угрозы банкротства и закрытия «Молнии» могла быть утеряна до сих пор секретная документация.

Источники «Коммерсанта» также сообщили, что вице-премьер Дмитрий Рогозин уже дал закрытое поручение «по восстановлению и дальнейшему развитию работ по созданию на новой технологической основе аналога „Бурана“».

«Правление „Ростеха“ приняло решение о продаже концерну „Калашников“ пакета акций НПО „Молния“, в настоящий момент проводятся необходимые корпоративные мероприятия для заключения сделки», — рассказал ТАСС замглавы госкорпорации Александр Назаров.

ТАСС
НПО «Молния» было создано в 1976 году в качестве головного предприятия министерства авиационной промышленности СССР по созданию многоразового космического корабля «Буран» в рамках программы «Энергия — Буран».
Предполагалось, что корабль «Буран» сможет доставлять на орбиту и возвращать на Землю космические аппараты, грузы и космонавтов, выполняя как пилотируемые полеты, так и полеты без экипажа.
Первый и единственный полет «Буран» совершил в ноябре 1988 года. В 1993 году программа «Энергия — Буран» была официально закрыта.
С 2010 года НПО «Молния» проходило процедуру банкротства, в компании было введено внешнее управление. В 2017 году «Молния» заключила мировое соглашение с кредиторами, и банкротство было прекращено.
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