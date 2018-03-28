Эквадор лишил Джулиана Ассанжа доступа в интернет

Национальный секретариат коммуникаций Эквадора
17:54, 28 марта 2018
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Власти Эквадора лишили средств связи с внешним миром основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, живущего в посольстве этой страны в Лондоне. Об этом сообщается в твиттере Национального секретариата коммуникаций Эквадора.

Решение вступило в силу с 27 марта. Оно было принято, поскольку Ассанж нарушил письменно данное эквадорским властям в конце 2017 года обязательство не распространять сообщения, которые могут повлиять на отношения Эквадора с другими странами.

В заявлении эквадорских властей не сказано, какие именно высказывания Ассанжа привели к таким последствиям.

В одном из своих последних твитов основатель WikiLeaks прокомментировал слова заместителя министра иностранных дел Великобритании Алана Данкана, назвавшего Ассанжа «несчастным маленьким червяком».

«Как политический заключенный, восемь лет находящийся под стражей без предъявления обвинений и в нарушение двух постановлений ООН, полагаю, я должен быть „несчастным“; нет ничего плохого в том, чтобы быть „маленьким“ человеком, хотя я довольно высокий; и лучше быть „червяком“, существом, которое удобряет почву, чем змеей» — написал Ассанж.

Издание Metro Ecuador пишет, что решение связано с заявлением Ассанжа с критикой высылки российских дипломатов из западных стран в связи с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей.

Джулиан Ассанж с 2012 года живет в эквадорском посольстве в Лондоне. Он попросил там политическое убежище из-за угрозы экстрадиции в Швецию, где его обвиняли в сексуальных домогательствах. Ассанж заявил, что Швеция передаст его США, где основателя WikiLeaks обвиняют в разглашении секретных данных.
В мае 2017 года Швеция прекратила расследование дела Ассанжа. Тем не менее, власти Великобритании пообещали задержать его, если он выйдет за территорию посольства Эквадора: Ассанж попросил там убежища после того, как лондонская полиция освободила его под залог, тем самым нарушив условия освобождения.
В декабре 2017 года Ассанж получил эквадорское гражданство. Вместе с этим правительство Эквадора попросило Великобританию предоставить ему дипломатический иммунитет (с ним он мог бы покинуть посольство, несмотря на ордер на его арест), однако британские власти отказались это делать.
Власти Эквадора уже лишали Ассанжа доступа в интернет в 2016 году из-за публикаций WikiLeaks накануне выборов президента США.
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