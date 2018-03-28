Эквадор лишил Джулиана Ассанжа доступа в интернет

Власти Эквадора лишили средств связи с внешним миром основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, живущего в посольстве этой страны в Лондоне. Об этом сообщается в твиттере Национального секретариата коммуникаций Эквадора.

Решение вступило в силу с 27 марта. Оно было принято, поскольку Ассанж нарушил письменно данное эквадорским властям в конце 2017 года обязательство не распространять сообщения, которые могут повлиять на отношения Эквадора с другими странами.

В заявлении эквадорских властей не сказано, какие именно высказывания Ассанжа привели к таким последствиям.

В одном из своих последних твитов основатель WikiLeaks прокомментировал слова заместителя министра иностранных дел Великобритании Алана Данкана, назвавшего Ассанжа «несчастным маленьким червяком».

«Как политический заключенный, восемь лет находящийся под стражей без предъявления обвинений и в нарушение двух постановлений ООН, полагаю, я должен быть „несчастным“; нет ничего плохого в том, чтобы быть „маленьким“ человеком, хотя я довольно высокий; и лучше быть „червяком“, существом, которое удобряет почву, чем змеей» — написал Ассанж.

Издание Metro Ecuador пишет, что решение связано с заявлением Ассанжа с критикой высылки российских дипломатов из западных стран в связи с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей.