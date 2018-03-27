Родственники заявили о гибели 41 ребенка при пожаре в Кемерово

Интерфакс
07:18, 27 марта 2018
Надежный источник

Родственники погибших при пожаре в Кемерово заявили, что погиб 41 ребенок. Соответствующие списки вывешены в штабе, созданном родственниками. Всего в списках 64 фамилии погибших.

Инициативная группа родственников также заявила, что осмотрела морг с телами погибших. «Мы осмотрели тела, если судить по размерам, то там около 20 взрослых, остальные дети. Тела не прятали — мы осмотрели каждый кабинет, подвал, чердак, гаражи. Некоторые тела просто в коробках», — сказал один из членов инициативной группы на митинге в центре Кемерово.

Официально имена погибших и их возраст не назывались. Опознание завершено только по 25 погибшим, для остальных требуется генетическая экспертиза.

25 марта в центре Кемерово произошел пожар в ТЦ «Зимняя вишня». Возгорание началось около кинозалов, где в этот момент находились зрители, в том числе дети. Десятки человек не смогли выбраться из залов.
По официальным данным погибли 64 человека, в больницах находятся 13 пострадавших.

Пожар в Кемерово

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