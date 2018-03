Памятник Дэвиду Боуи в Великобритании пострадал от вандалов через два дня после открытия

Someone’s already vandalised David Bowie statue with ‘feed the homeless’ https://t.co/aDq8HT2PIv pic.twitter.com/5OEXsJ0VBB

Дэвид Боуи умер в январе 2016 года в возрасте 69 лет.

Памятник Боуи открыли в Эйлсбери 25 марта. Он представляет собой разные сценические образы музыканта. Основной из них — образ Зигги Стардаста, главного героя альбома The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, который Боуи впервые представил в Эйлсбери в 1970-х.

Деньги на памятник Боуи были собраны с помощью грантов и краудфандинговой кампании; только благодаря ей на установку скульптуры удалось собрать около 160 тысяч долларов.