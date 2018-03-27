Памятник Дэвиду Боуи в Великобритании пострадал от вандалов через два дня после открытия

Статуя музыканта Дэвида Боуи, установленная в британском городе Эйлсбери, пострадала от вандалов менее чем через двое суток после открытия, сообщает BBC News.

Ночью 27 марта возле статуи появилась надпись «Сначала накормите бездомных». Ее пытаются стереть волонтеры. «Это общественное произведение искусства, и мы будем присматривать за ним ежедневно», — заявил инициатор создания памятника Боуи, музыкальный продюсер Дэвид Стоппс.

Он добавил, что на статуе установлена веб-камера, которая могла снять человека, сделавшего надпись.