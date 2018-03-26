Умер Сергей Мавроди

По словам источника РБК в МВД, Мавроди был госпитализирован из квартиры на Комсомольском проспекте.

По данным «Московского комсомольца», в ночь на 26 марта Мавроди забрала «скорая помощь» с автобусной остановки на улице Поликарпова с жалобами на боли в сердце.

Сергей Мавроди в начале 1990-х годов основал акционерное общество «МММ» — ставшее крупнейшей в современной российской истории финансовой пирамидой, от которой, по приблизительным подсчетам, пострадали несколько миллионов человек.

В августе 1994 года Мавроди был арестован по подозрению в неуплате налогов. Находясь под арестом, Мавроди был избран депутатом Госдумы. В октябре 1995 года его депутатские полномочия были прекращены. В 1996 году Мавроди пытался баллотироваться на пост президента России, но не был допущен до выборов.

В 1997 году «МММ» была признана банкротом. Мавроди несколько лет находился в розыске. В 2003 году он был арестован, а в 2007 году приговорен к 4,5 года заключения по обвинению в мошенничестве. В срок наказания суд разрешил зачесть пребывание под стражей, и вскоре после вынесения приговора Мавроди вышел на свободу.

В 2011 году Мавроди объявил о создании нового проекта «МММ-2011». Спустя три года «МММ-2011» в России, Белоруссии и Казахстане прекратил существование. В 2014 году была запущена «международная» сеть МММ, которая в частности пользовалась популярностью в Нигерии.