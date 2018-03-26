СК подтвердил гибель 56 человек при пожаре в Кемерово

Количество погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово возросло до 56 человек. Об этом сообщает Следственный комитет.

В результате пожара пострадали 44 человека. 10 человек остаются в больницах города. Как заявила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова, один из пострадавших, 11-летний ребенок, находится в тяжелом состоянии в реанимации.