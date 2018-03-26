СК подтвердил гибель 56 человек при пожаре в Кемерово
07:51, 26 марта 2018
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Количество погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово возросло до 56 человек. Об этом сообщает Следственный комитет.
В результате пожара пострадали 44 человека. 10 человек остаются в больницах города. Как заявила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова, один из пострадавших, 11-летний ребенок, находится в тяжелом состоянии в реанимации.
Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» начался днем 25 марта. Площадь возгорания составила более 1600 квадратных метров. Возгорание было локализовано лишь спустя 12 часов.
В момент возгорания в здании не сработала пожарная сигнализация, из-за чего не была проведена организованная эвакуация посетителей и сотрудников.
Причинами пожара называют поджог или случайное возгорание. В рамках возбужденного уголовного дела следователи задержали четырех человек. Ущерб от пожара оценивается в четыре миллиарда рублей.